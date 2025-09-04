EPEC prevê normalização do fornecimento de energia em Santiago a partir de amanhã

A Empresa de Produção de Electricidade de Cabo Verde (EPEC) informou hoje que prevê para amanhã, 19, a normalização total do fornecimento de energia na ilha de Santiago, com todos os grupos geradores Wartsila novamente operacionais.

Segundo comunicou a empresa, a paragem técnica obrigatória do grupo gerador Wartsila 6, realizada após o cumprimento das 100 horas de operação, iniciou na quarta-feira à noite, às 22h30, como forma de minimizar eventuais constrangimentos no serviço à população.

Os trabalhos de manutenção já estão a ser concluídos e o equipamento deverá ser colocado em funcionamento ainda hoje.

Relativamente ao grupo Wartsila 5, avariado recentemente, a EPEC esclareceu que a peça necessária para a reparação já se encontra em processo de embarque e tem chegada prevista ao país amanhã, sexta-feira.

Com a reposição dos dois equipamentos, a empresa garante que a situação ficará normalizada e sem necessidade de cortes no fornecimento de energia a partir de sexta-feira.