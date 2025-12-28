​Santiago registou 47% de produção de electricidade a partir de fontes renováveis no dia 17 de Dezembro

A Empresa de Distribuição de Eletricidade de Cabo Verde (EDEC) informou esta sexta-feira, 26, num comunicado que a ilha de Santiago registou no passado dia 17 deste mês, 47% da energia produzida por energia que veio do vento e do sol.

Segundo a EDEC, nesse dia quase metade da electricidade da ilha foi 100% renovável.

A EDEC sublinha ainda que o resultado foi conseguido, apesar de a Bruma Seca ter tentado esconder o sol.

“As novas turbinas eólicas da Cabeólica trabalharam afincadamente, aproveitando os ventos fortes de Dezembro. Quando uma fonte diminui, a outra assume. É ´Djunta Mon´ em forma de energia: unidos, vamos mais longe”, destaca.

A empresa avança que, entre os ganhos alcançados, estão a menor dependência do exterior, um Cabo Verde mais verde e sustentável e mais controle sobre o nosso próprio futuro.

“E com as baterias que estão quase prontas, vamos guardar o vento extra para usar quando precisarmos. A nossa energia, nas nossas mãos”, realçou a EDEC.

Com esses resultados, a empresa acredita que Cabo Verde não está só a seguir a transição energética, mas sim está a liderar o progresso em África.