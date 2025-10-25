Economia

Já está em vigor o desconto de 10% nas facturas de electricidade em Santiago

25 out 2025

Já entrou em vigor a medida de compensação pelos cortes e avarias no fornecimento de electricidade na ilha de Santiago, que consiste na aplicação de um desconto de 10% na fatura de Outubro e de mais 10% na de Novembro, anunciado pela Empresa de Distribuição de Electricidade (EDEC).

Conforme lembrou a empresa, o desconto referente ao mês de Outubro já está a ser aplicado, de acordo com o ciclo de faturação de cada cliente.

A compensação incide sobre os dias de consumo correspondentes a Outubro e Novembro, abrangendo dois meses consecutivos, conforme o plano definido pelo Conselho de Administração.

A medida surge como resposta às perturbações registadas no mês passado no serviço de electricidade em várias localidades da ilha de Santiago, com o objectivo de compensar os clientes pelos transtornos causados.

Segundo a empresa, o cálculo do desconto é automático e será reflectido diretamente nas faturas, não sendo necessário qualquer procedimento adicional por parte dos consumidores.

