Já está em vigor o desconto de 10% nas facturas de electricidade em Santiago

Conforme lembrou a empresa, o desconto referente ao mês de Outubro já está a ser aplicado, de acordo com o ciclo de faturação de cada cliente.
A compensação incide sobre os dias de consumo correspondentes a Outubro e Novembro, abrangendo dois meses consecutivos, conforme o plano definido pelo Conselho de Administração.
A medida surge como resposta às perturbações registadas no mês passado no serviço de electricidade em várias localidades da ilha de Santiago, com o objectivo de compensar os clientes pelos transtornos causados.
Segundo a empresa, o cálculo do desconto é automático e será reflectido diretamente nas faturas, não sendo necessário qualquer procedimento adicional por parte dos consumidores.