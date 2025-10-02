EDEC explica corte temporário de energia em várias zonas da Praia

A EDEC informou hoje que um problema técnico na rede de distribuição provocou, esta segunda-feira, às 15h48, um breve corte de eletricidade em Palmarejo, Cidadela, Achada Santo António e Tira Chapéu, na cidade da Praia.

Segundo a empresa, o fornecimento foi restabelecido às 16h08, permanecendo apenas Monte Vermelho, em Palmarejo, sem energia para inspeção técnica. A EDEC assegura que as equipas estão a trabalhar para restabelecer o serviço naquela zona o mais rapidamente possível.

