EDEC explica corte temporário de energia em várias zonas da Praia

PorSheilla Ribeiro,14 out 2025 17:42

A EDEC informou hoje que um problema técnico na rede de distribuição provocou, esta segunda-feira, às 15h48, um breve corte de eletricidade em Palmarejo, Cidadela, Achada Santo António e Tira Chapéu, na cidade da Praia.

Segundo a empresa, o fornecimento foi restabelecido às 16h08, permanecendo apenas Monte Vermelho, em Palmarejo, sem energia para inspeção técnica.

A EDEC assegura que as equipas estão a trabalhar para restabelecer o serviço naquela zona o mais rapidamente possível.

