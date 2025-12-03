Chuvas provocam avarias na electricidade e no abastecimento de água na cidade da Praia

As chuvas que caíram desde a madrugada de terça-feira, 2, provocaram várias avarias nas redes de electricidade e de água na cidade da Praia e em diferentes pontos da ilha de Santiago, deixando alguns bairros com perturbações no fornecimento destes serviços.

A Empresa de Distribuição de Electricidade de Cabo Verde (EDEC) informou que registou diversas avarias locais na capital e noutros pontos da ilha, resultantes das condições meteorológicas adversas.

Entretanto, garantiu que as equipas técnicas se encontram no terreno a trabalhar para repor o fornecimento eléctrico com a maior brevidade possível.

A empresa reforça ainda o alerta para os riscos associados ao contacto com equipamentos eléctricos durante a época das chuvas, apelando à população para evitar aproximar-se de cabos, postes ou qualquer outro material da rede.

Já a Águas de Santiago (AdS) identificou duas avarias nas condutas principais, que estão a causar perturbações em vários bairros da Praia.

A primeira avaria ocorreu na rede D400, na zona da Fazenda, obrigando à substituição de um troço danificado. Esta situação está a afectar temporariamente o abastecimento nas zonas de Fazenda, Calabaceira/Vila Nova, Lém Cachorro/Moinho, Lém Ferreira/Cais, Achada Grande Frente, Paiol/Coqueiro e Achadinha.

Quanto à segunda ruptura, conforme a AdS, foi detectada na conduta DN250, Linha do Aeroporto, com impacto nos bairros de Achada Grande Trás/Marrocos e Vila Esperança.

A AdS alerta também para a possibilidade de turvação da água após o restabelecimento, recomendando que se deixe correr a torneira por alguns minutos até à normalização.