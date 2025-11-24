AdS informa que rutura causada pelas chuvas reduziu volume de água em Santa Cruz

Segundo o comunicado da empresa, paralelamente, a entrada de um grande volume de água na Estação Elevatória da dessalinizadora comprometeu parcialmente o funcionamento do equipamento durante a semana passada, devido a danos no quadro eléctrico.
Entretanto, a AdS garante que esta situação já foi totalmente corrigida.
No sistema de saneamento, registaram-se ainda vários entupimentos na rede de esgotos, bem como a exposição de troços da rede de água arrastados pela força das enxurradas, exigindo intervenções urgentes para assegurar a estabilidade das infraestruturas.
A AdS garante manter as equipas técnicas no terreno, de forma permanente, para avaliar estragos e garantir as acções prioritárias de reposição do serviço.