AdS informa que rutura causada pelas chuvas reduziu volume de água em Santa Cruz

A Águas de Santiago (AdS) informou hoje que a queda de rochas sobre a conduta de adução que liga o furo PT33 ao reservatório de Ponta Achada, em Santa Cruz, provocou uma redução no volume de água disponível na rede pública, na sequência das chuvas que atingiram o município a 13 de Novembro.

Segundo o comunicado da empresa, paralelamente, a entrada de um grande volume de água na Estação Elevatória da dessalinizadora comprometeu parcialmente o funcionamento do equipamento durante a semana passada, devido a danos no quadro eléctrico.

Entretanto, a AdS garante que esta situação já foi totalmente corrigida.

No sistema de saneamento, registaram-se ainda vários entupimentos na rede de esgotos, bem como a exposição de troços da rede de água arrastados pela força das enxurradas, exigindo intervenções urgentes para assegurar a estabilidade das infraestruturas.

A AdS garante manter as equipas técnicas no terreno, de forma permanente, para avaliar estragos e garantir as acções prioritárias de reposição do serviço.