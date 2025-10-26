AdS justifica falha no abastecimento em Ponta d'Água com obras de melhoria na rede
A Aguas de Santiago (AdS), esclareceu, hoje, que as falhas de abastecimento de água registadas em Ponta d'Água, resultam das obras de melhoria e substituição da rede, admitindo que em alguns casos possam ter ocorrido situações pontuais em que algumas habitações ficaram temporariamente sem abastecimento.
A empresa enviou, um comunicado a redação do Expresso das Ilhas, na sequência da notícia divulgada sob o título “Moradores de Ponta d'Água há 20 dias sem água nas torneiras”.
Esclarece ainda que a última avaria registada na avenida principal contribuiu para agravar as dificuldades na distribuição de água naquela zona.
Conforme o comunicado, a instituição encontra-se, neste momento, a trabalhar no sentido de identificar todas as situações que permaneceram condicionadas, com vista à sua resolução definitiva e à normalização.