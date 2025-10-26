A Aguas de Santiago (AdS), esclareceu, hoje, que as falhas de abastecimento de água registadas em Ponta d'Água, resultam das obras de melhoria e substituição da rede, admitindo que em alguns casos possam ter ocorrido situações pontuais em que algumas habitações ficaram temporariamente sem abastecimento.

AdS justifica falha no abastecimento em Ponta d'Água com obras de melhoria na rede

A empresa enviou, um comunicado a redação do Expresso das Ilhas, na sequência da notícia divulgada sob o título “Moradores de Ponta d'Água há 20 dias sem água nas torneiras”.

Esclarece ainda que a última avaria registada na avenida principal contribuiu para agravar as dificuldades na distribuição de água naquela zona.

Conforme o comunicado, a instituição encontra-se, neste momento, a trabalhar no sentido de identificar todas as situações que permaneceram condicionadas, com vista à sua resolução definitiva e à normalização.