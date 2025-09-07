Nota de Esclarecimento da AdS

Na sequência da notícia publicada pelo jornal Expresso das Ilhas no passado dia 03 de Setembro do corrente ano, sobre a qualidade da água nos concelhos da Praia e São Domingos, a Águas de Santiago (AdS) considera importante esclarecer o seguinte:

1. Sobre o estudo referido – A informação apresentada, conforme o esclarecimento posterior do Presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública, baseia-se num estudo realizado em 2022, e não em dados atuais. A divulgação sem este enquadramento temporal pode induzir a opinião pública em erro quanto à situação presente.

2. Âmbitos distintos – O estudo do Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP) teve um objetivo distinto daquele que compete à AdS. Enquanto o INSP pode analisar a água em diferentes pontos, pelo que parece, incluindo locais de armazenamento doméstico, a responsabilidade da AdS é garantir que a água fornecida até ao ponto de entrega ao consumidor (rede pública e ramal domiciliário) cumpre todos os padrões legais de potabilidade. A gestão e higienização de reservatórios ou depósitos residenciais não são da responsabilidade da AdS .

3. Evolução da qualidade da água – A AdS tem evolutivamente implementando melhorias significativas nos sistemas de captação, tratamento e distribuição, assegurando uma qualidade superior da água entregue aos consumidores.

4. Resultados recentes – As análises laboratoriais mais recentes, realizadas de forma contínua e em conformidade com a legislação nacional e padrões internacionais, comprovam que a água distribuída pela AdS é própria para consumo humano.

5. Compromisso com a transparência – A AdS dispõe de registos das análises realizadas em julho do presente ano, nas localidades de Palmarejo, as quais confirmaram a conformidade e a boa qualidade da água distribuída. Não obstante, na sequência da notícia descontextualizada que induz em erro e gera confusão junto dos cidadãos, a AdS procedeu de imediato à realização de novas análises nas localidades de Palmarejo e São Domingos, que novamente atestaram a qualidade da água fornecida.

6. Reafirmação da confiança – A AdS garante que a água fornecida cumpre integralmente os parâmetros de potabilidade, assegurando assim a proteção da saúde pública.

Com este esclarecimento, a AdS reafirma o seu compromisso em entregar água de qualidade, sublinhando que qualquer problema identificado em depósitos ou sistemas internos de armazenamento residencial não se encontra sob a sua responsabilidade direta.