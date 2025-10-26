Concluídos os trabalhos na Avenida Cidade de Lisboa após avaria na conduta principal

A Águas de Santiago, S.A. (AdS) anunciou hoje que os trabalhos realizados na Avenida Cidade de Lisboa, na sequência de uma avaria que afetou o abastecimento de água em vários bairros da cidade da Praia estão concluídos.

A intervenção incluiu a substituição da conduta principal existente por uma nova tubagem DN250, de acordo com o planeamento técnico definido.

Durante a execução da obra, a AdS afirma que foi também necessário proceder a intervenções adicionais no solo, de forma a garantir maior estabilidade e durabilidade à infraestrutura instalada.

De momento, a instalação e os testes da nova conduta estão finalizados, permitindo o restabelecimento do trânsito na zona.

A reposição final do asfalto permanece, contudo, por concluir, estando agendada para o início da próxima semana, consoante a disponibilidade do material betuminoso e a dimensão da obra.

Após esta fase, seguir-se-ão os trabalhos de compactação complementar do terreno, execução da camada de base, asfaltagem, limpeza e reabertura total da via à circulação.

De salientar que esta situação afeta o fornecimento de água em vários bairros da capital, entre os quais Dinós, Kelém, Brasil, Meio de ASA, Prédios, Chã de Areia, Prainha, Gamboa, Fazenda, Plateau, Taíti, Bairro Craveiro Lopes, Achadinha, Vila Nova, Calabaceira Baixo, Moinho, Lém Cachorro, Paiol, Castelão, Jamaica, Lém Ferreira, Achada Grande Frente, Várzea, Terra Branca e Luar.