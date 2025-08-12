Praia/Chuvas: Acumulação de água e lixo em frente ao Palácio do Governo volta a preocupar população

As chuvas registadas hoje na cidade da Praia voltaram a causar acumulação de água e lixo em frente ao Palácio do Governo, uma situação que a população considera um problema recorrente e sem solução duradoura.

A chuva que caiu durante a madrugada provocou uma nova acumulação de água e resíduos na Avenida Cidade de Lisboa, precisamente em frente ao Palácio do Governo, sito na Várzea, e segundo os moradores, a situação repete-se todos os anos durante a época de chuvas.

Em declarações à Inforpress, Adilson Fernandes, morador da Várzea, apontou como principal causa do problema “um buraco" que, segundo ele, se tornou um depósito informal de lixo.

“Hoje, por causa desta chuva, há muito lixo acumulado aqui em frente ao Palácio do Governo. Todos os anos, um grupo de moradores da Várzea junta-se para retirar o lixo deste buraco”, contou, destacando que a água acumulada dificulta a circulação de pessoas e veículos.

Para Adilson Fernandes, a responsabilidade não é apenas das autoridades, mas também da própria comunidade, que deve evitar deitar lixo no chão e nas valas.

Fernando Lopes, residente no interior de Santiago, e que se desloca diariamente à cidade da Praia, classificou a situação como “crítica”, lamentando a ausência de intervenções efectivas ao longo dos anos para resolver o problema.

"Estamos em plena Avenida Cidade de Lisboa, frente ao Palácio do Governo, e esta situação já acontece há vários anos sem solução", lamentou, mostrando-se preocupado com o impacto na mobilidade diária.

A população espera que as autoridades, juntamente com a comunidade, adotem medidas eficazes para eliminar o problema, evitando transtornos e riscos à saúde pública durante o período chuvoso.