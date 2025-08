CMP reforça número de contentores de lixo na cidade

A Câmara Municipal da Praia (CMP) informou este domingo, 3, que colocou novos contentores de lixo em vários bairros da capital, no âmbito dos esforços para melhorar o saneamento urbano e a eficiência do serviço de recolha de resíduos sólidos.

Num comunicado publicado no Facebook, a edilidade apela à colaboração da população no sentido de evitar o depósito de lixo fora dos contentores, nomeadamente no chão, encostas, ribeiras ou pendurado em árvores.

Entretanto, garante que a recolhe do lixo é feita todos os dias.