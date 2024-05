Óscar Santos disponível para investigação

O ex-presidente da Câmara da Praia e actual governador do Banco de Cabo Verde, Óscar Santos, disse hoje estar disponível para colaborar com a investigação do Ministério Público a obras do seu mandato autárquico.

“Eu não recebi nenhuma notificação”, referiu Óscar Santos, um dia depois de buscas realizadas nos Paços do Concelho e a uma empresa, relacionadas com denúncias de alegadas irregularidades no anterior e no actual mandato. Num dos despachos do Ministério Público, Óscar Santos é apontado como suspeito e estão em causa obras de asfaltagem entre 2016 e 2019. “Estou tranquilo: é normal que haja parceria [público-privada], o contrato foi assinado e visado pelo Tribunal de Contas” e os justificativos entregues, referiu o antigo autarca, na altura eleito pelo MpD. “Estou 100% disponível para esclarecer”, acrescentou. Outro mandado de buscas levou quinta-feira a polícia a recolher documentos e material informático relacionado com denúncias de alegadas ilegalidades no actual mandato, liderado por Francisco Carvalho, eleito em 2020 pelo PAICV. O actual presidente da Câmara da Praia também consta de uma lista de suspeitos e reagiu na quinta-feira, dizendo aos jornalistas estar "sereno e tranquilo" face às diligências e garantindo que não há "nem cinco tostões" que tenha tirado aos cofres da autarquia. O PAICV já anunciou a recandidatura de Francisco Carvalho nas eleições autárquicas a realizar ainda este ano, em data a agendar. Questionado hoje sobre as investigações à Câmara da capital, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, disse que “o Governo não tem de se pronunciar sobre competências e trabalho da justiça”. “Só temos de reafirmar a confiança nas instituições da República”, que “não trabalham sob comando de partidos, nem de governos, trabalham sob as suas prerrogativas próprias”, com uma “missão” de respeito pela aplicação da lei, disse.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.