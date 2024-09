Guarda Fiscal apreende armas e munições no Porto da Praia

Um homem foi detido. Armas foram encontradas durante a operação de descarregamento de um contentor vindo dos EUA.

Um homem de nacionalidade americana foi detido, esta quinta feira, depois de a Guarda Fiscal ter detectado e apreendido "uma arma de fogo de calibre .40 (S&W) com quarenta munições de igual calibre, três carregadores, um colete a prova de bala de uso militar, uma faca de abertura automática do tipo ponta e mola, dois coldres , três frascos de gás altamente inflamável, uma pá de escavação militar e um carapuço ninja".

O suspeito foi presente ao Ministério Público "tendo sido posto em liberdade, mediante o pagamento de uma caução de 300.000$00, entrega do passaporte e interdição de saída do país, aguardando os trâmites do processo".

Segundo a Polícia Nacional a referida arma, munições e demais objetos proibidos, foram encontrados no interior do contentor dentro de uma mala contendo roupas e outros artigos pessoais, juntamente com outras cargas.