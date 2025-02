Homem detido por suspeita de tráfico de droga e crime de armas

PJ anunciou, em comunicado, a detenção em flagrante delito no bairro de Alto da Glória, na Praia, de um homem de 29 anos por suspeita de "tráfico de droga de alto risco" e de "crime de armas".

Segundo o comunicado emitido pela Polícia Judiciária, a detenção "inseriu-se no âmbito do plano de prevenção e combate ao tráfico interno de estupefacientes, tendo sido realizada após o cumprimento de um Mandado de Busca e Apreensão Domiciliária, promovido pelo Ministério Público e emitido pelo 1º Juízo Criminal do Tribunal Judicial da Comarca da Praia. Durante a ação, a PJ apreendeu mais de 30 doses individuais de cannabis, prontas para comercialização, além de uma balança de precisão com resíduos da substância".

Para além da droga foi também apreendida uma pistola de calibre 6,35 mm, com o respetivo carregador e duas munições do mesmo calibre, prontas para utilização, "bem como outros elementos relevantes para a investigação", acrescenta a PJ.

O suspeito agora detido "possui diversas passagens pela polícia, incluindo por crimes de natureza semelhante e que no passado recente, foram- lhe apreendidos 261 gramas de cannabis e 20 munições de guerra".

O homem vai ficar a agardar julgamento em prisão preventiva.