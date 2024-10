PJ detém traficante de droga em bairro da capital

Homem de 35 anos foi detido em flagrante delito no bairro de Tira Chapéu, na Praia.

A Polícia Judiciária anunciou hoje a detenção de um homem de 35 anos por estar na posse de "72,33 gramas de MDMA (ecstasy), distribuídos em dois saquetes médios e 12 pequenas doses individuais".

A detenção, explica a PJ em comunicado, aconteceu "no decurso do cumprimento de um mandado de busca e apreensão domiciliária, emitido pelo Juízo Crime do Tribunal Judicial da Comarca da Praia".

"Para além da droga, ainda aPJ apreendeu no local, fragmentos de plástico transparente para acondicionamento de estupefacientes, uma balança de precisão (que continha resíduos de cocaína) e uma certa quantia monetária em notas cabo-verdiana e estrangeira, entre outros elementos com relevância probatória", refere a PJ no mesmo comunicado.

O detido "foi apresentado às autoridades judiciárias competentes para o primeiro interrogatório judicial de arguido detido, tendo o Tribunal aplicado, ainda neste fim de semana, as medidas de coação, Apresentação Periódica Semanalmente às Autoridades e Interdição deSaída do País, enquanto se decorre os trâmites legais do processo".