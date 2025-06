Tribunal decreta prisão preventiva a um dos suspeitos de crimes sexuais, roubo e tráfico de droga na Praia

Um dos três detidos pela Polícia Judiciária foi colocado em prisão preventiva, enquanto os outros dois terão de se apresentar periodicamente às autoridades, no âmbito de uma operação ligada a crimes de agressão sexual, roubo violento, posse de armas brancas e tráfico de droga na praia de São Francisco.

A Secção de Investigação de Crimes Contra Pessoas (SICCP) da Polícia Judiciária informou que procedeu, na terça-feira, 10, à detenção de dois dos três indivíduos suspeitos de crimes ocorridos em Março deste ano, na zona da Praia de São Francisco.

Através de diligências realizadas pela 3.ª Brigada da SICCP/DCIC, foram identificados três suspeitos, todos homens, no âmbito de uma investigação que envolve agressão sexual com penetração, roubo com violência sobre pessoas e posse de armas brancas.

Durante a operação, foram executados mandados de busca domiciliária e revista, bem como mandados de detenção fora de flagrante delito, emitidos pelo Tribunal da Comarca da Praia e promovidos pelo Ministério Público.

As buscas incidiram sobre residências nos bairros de Achada Limpo, complexo Casa para Todos, e Achadinha Pires.

Foram detidos dois homens fora de flagrante delito e um terceiro indivíduo, de 23 anos, apanhado em flagrante por tráfico de droga.

As buscas resultaram na apreensão de diversos elementos com valor probatório, incluindo 6,639 gramas de haxixe e 32,340 gramas de canábis, distribuídas em 33 doses individuais prontas para venda.

Além das substâncias estupefacientes, foram também apreendidos: uma balança de precisão, 10 telemóveis, várias armas brancas (facas e um taco de basebol), uma réplica de arma de fogo, valores monetários no montante de 1.150 escudos e dez mil escudos, e ainda uma moeda de 1 leu romeno, esta última na posse do indivíduo apanhado em flagrante delito.

Os detidos, com idades entre os 22 e os 35 anos, foram apresentados às autoridades judiciárias para o primeiro interrogatório. Após apreciação, o tribunal decidiu aplicar prisão preventiva a um dos arguidos detido fora de flagrante delito, enquanto os outros dois ficaram sujeitos à obrigação de apresentação periódica às autoridades.