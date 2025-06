Operação em Tira Chapéu leva à detenção de 12 indivíduos e apreensão de armas, drogas e dinheiro

Uma operação conjunta entre a Polícia Judiciária e a Polícia Nacional realizada esta terça-feira, 17, no bairro de Tira Chapéu, na cidade da Praia, resultou na detenção de 12 homens, com idades entre os 16 e os 28 anos, e na apreensão de armas de fogo e brancas, droga e dinheiro.

Segundo informou hoje a PJ, os detidos são suspeitos da prática de vários crimes, nomeadamente constituição de quadrilha e posse ilegal de armas.

As detenções ocorreram no âmbito da investigação de crimes registados no mesmo bairro no dia 1 de Janeiro de 2025, nomeadamente motim, dano, detenção de armas e munições.

Conforme a PJ, foi possível, identificar os indivíduos como autores das infracções, tendo sido solicitados e emitidos mandados de detenção fora de flagrante.

Durante a operação, executada com mandados de busca e revista domiciliária emitidos pelo Tribunal Judicial da Comarca da Praia e promovidos pelo Ministério Público, foram apreendidos armas de fogo e brancas, incluindo uma arma de fabrico artesanal conhecida por “boka bedjo”, sete armas brancas e um colete à prova de bala, além de 19,11 gramas de cannabis e uma balança de precisão com vestígios de haxixe.

A PJ apreendeu ainda um montante em dinheiro no valor de 17.200 escudos, um gorro, dois tacos de baseball e um telemóvel.

Os 12 detidos foram presentes às autoridades judiciárias competentes no dia 19 de junho, tendo o Tribunal da Comarca da Praia decretado como medidas de coação a interdição de saída do país e a apresentação periódica às autoridades policiais.