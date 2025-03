Prisão preventiva para homem detido com 46 cápsulas de cocaína no aeroporto da Praia

O Tribunal da Comarca da Praia decretou prisão preventiva para um homem de 34 anos, detido pela Polícia Judiciária (PJ) no Aeroporto Internacional Nelson Mandela com 46 cápsulas de cocaína ocultas no organismo.

Segundo informou hoje a PJ, o indivíduo, de nacionalidade estrangeira, foi preso na madrugada de domingo, 16 de Março, quando desembarcava de um voo proveniente da Guiné-Bissau. A detenção foi realizada pela Secção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes e Criminalidade Organizada (SCITECO) da PJ, que apreendeu a droga – com um peso líquido de 608,1 gramas e elevado grau de pureza, além de 950 euros em dinheiro, equivalentes a cerca de 104.500 escudos.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.