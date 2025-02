O Tribunal Judicial da Comarca da Praia decretou, no passado dia 30, a medida de coação de apresentação semanal às autoridades policiais e interdição de saída do país a um homem de 61 anos, suspeito de tráfico de drogas.

Segundo comunicou a Polícia Judiciária, este domingo, 02, o indivíduo foi detido em flagrante no dia 29 de Janeiro, no bairro de Achadinha Pires, durante uma operação no cumprimento de um mandado de busca e apreensão domiciliária.

A acção resultou na apreensão de 20 doses individuais de haxixe, armas brancas e uma quantia em dinheiro.

O suspeito deverá aguardar os trâmites do processo sob essas medidas cautelares. As investigações continuam em andamento.