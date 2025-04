Dois jovens detidos por roubos à mão armada na Praia ficam em prisão preventiva

Dois jovens detidos em flagrante delito por roubos à mão armada nas localidades de Achadinha, Bairro e Eugénio Lima, na Praia, foram colocados em prisão preventiva, enquanto uma jovem envolvida no caso terá de se apresentar semanalmente às autoridades.

Segundo informou hoje a Polícia Nacional, a detenção dos três indivíduos, com idades entre 21 e 22 anos, ocorreu no passado dia 1 de Abril, em Ponta Txitxaro, na localidade de Achadinha, durante uma operação da Direcção Central de Investigação Criminal da Polícia Nacional (PN).

Os dois homens, armados, tentaram refugiar-se numa residência, onde foram detidos. No interior do imóvel, foi também capturada uma jovem suspeita de envolvimento na guarda e receptação de armas e objectos roubados.

Durante a operação, foram apreendidas quatro armas de fogo de fabrico artesanal (boca bedju), uma munição, uma bicicleta e várias carteiras contendo documentos e cartões bancários, reconhecidos por várias vítimas dos assaltos.

A Polícia Nacional diz que as detenções resultam de uma investigação sobre vários crimes de roubo recorrendo à arma de fogo, que ocorriam nas localidades de Achadinha, Eugénio Lima e Craveiro Lopes.

Num outro comunicado, a PN informa que realizou, no passado dia 29 de Março, uma megaoperação denominada “Capital Segura I”, que abrangeu todos os bairros da Cidade da Praia, visando reforçar a segurança e combater a criminalidade.

Durante a operação, foram detidos dois indivíduos em flagrante delito, um por posse ilegal de arma e outro por condução sob efeito de álcool.

Além disso, as autoridades apreenderam cinco armas brancas, 19 embrulhos de cocaína, seis embrulhos de canábis e haxixe, um telemóvel e uma bolsa contendo 187.550$00 em dinheiro.

Nove indivíduos foram conduzidos às unidades policiais para identificação.

A operação contou com a participação de cerca de 80 efetivos da PN, provenientes do Comando Regional de Santiago Sul e do Maio, da Direção Central de Investigação Criminal, do Corpo de Intervenção, do Comando da Sessão Fiscal da Praia e do Comando da Polícia Marítima.