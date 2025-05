PN detém seis indivíduos detidos por envolvimento em conflito armado na via pública

Seis homens, com idades entre os 18 e os 29 anos, que foram detidos pela Polícia Nacional no passado dia 14 de Abril, na sequência de um conflito armado ocorrido na via pública, na zona de Achada Eugénio Lima, cidade da Praia.

Segundo comunicou hoje a Polícia Nacional, a intervenção policial deu-se logo após uma comunicação recebida pelo Centro de Comando e Controlo da Praia, tendo os agentes localizado e capturado os suspeitos nas imediações do mercado local. Na posse dos mesmos, foram encontradas duas armas de fogo de fabrico artesanal, conhecidas por “boca bedju”. Apresentados posteriormente ao Tribunal para o primeiro interrogatório judicial, os indivíduos acabaram por ficar em liberdade enquanto o processo segue os seus trâmites legais.

