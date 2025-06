PN detém dois jovens em Ponta d’Água por posse de droga e arma após confrontos em via pública

A Polícia Nacional deteve dois jovens do sexo masculino, com idades entre os 18 e 19 anos, no passado dia 10 de Junho, na zona de Ponta d’Água, cidade da Praia, na sequência de uma intervenção, após confrontos com arremesso de pedras e utilização de arma de fogo em plena via pública, no bairro de Vila Nova.

Conforme informou hoje a força policial, a operação foi desencadeada após um alerta recebido pelo Centro de Comando e Controlo da Praia, que levou à mobilização dos agentes do Comando Regional de Santiago Sul e Maio. Durante a abordagem, foi apreendido um objecto com formato de pistola, de cor camuflada, e duas porções de haxixe. Os dois indivíduos serão apresentados ao Ministério Público dentro do prazo legal, para os procedimentos judiciais de praxe, incluindo o primeiro interrogatório e a eventual aplicação de medidas de coação. Num outro comunicado, a PN informa também que, através da Esquadra Policial da Brava, apreendeu treze doses de pó branco, supostamente cocaína, três armas brancas e diversos objectos de origem duvidosa, numa operação realizada na noite de 8 de Junho, na localidade de Lém, “Ribeira Nha Tanha”. Segundo comunicado da corporação, a operação decorreu por volta das 21h00, no cumprimento de um mandado de busca e apreensão domiciliária, autorizado pelo Tribunal Judicial da Comarca e conduzido por uma magistrada do Ministério Público. Para além da droga, os agentes apreenderam uma catana, uma baioneta embutida num bastão de madeira e uma faca tática, além de vários objetos que a Polícia suspeita terem sido adquiridos por meio de penhoras ou trocas com produtos furtados, ou roubados e estupefacientes. Durante a acção, três indivíduos foram detidos em flagrante por crimes de desobediência e resistência à ordem das autoridades. Um quarto suspeito foi detido posteriormente, fora de flagrante delito, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa: prisão preventiva.

