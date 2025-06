Suspeitos de homicídio de menor de 14 anos ficam em prisão preventiva

O Tribunal da Comarca da Praia decretou prisão preventiva a três indivíduos suspeitos de estarem envolvidos na morte de um menor de 14 anos, ocorrida no bairro de Achada Santo António. Segundo a Polícia Nacional, as investigações preliminares indicam que o jovem terá sido atingido por um disparo acidental de arma de fogo.

Através de um comunicado, a Polícia Nacional informa que a vítima estaria acompanhada desses detidos que eram seus amigos.

“O crime ocorreu no quintal da residência de um deles, onde um dos suspeitos, no caso morador da casa, efectuou o disparo de arma de fogo que foi fatal. Após o ocorrido, tentaram ocultar a arma do crime, escondendo-a num barril com água e fugiram do local”, lê-se.

A mesma fonte afirma que os suspeitos tentaram ainda encenar um suicídio, (quiseram fazer passar a ideia de que a vítima teria cometido suicídio), versão prontamente desmentida e esclarecidas pelas investigações policiais.

No mesmo comunicado, a PN avança que durante o fim – de-semana de 6 a 9 de Junho, procedeu à detenção de outros indivíduos, com idades compreendidas entre os 19 e os 38 anos.

Dessas detenções, o Tribunal colocou em prisão preventiva um homem detido em flagrante delito por agredir com arma branca outro homem com uma catana, na sequência de uma discussão.

A vítima foi prontamente socorrida e encontra-se fora de perigo de vida.

Também ficou em prisão preventiva um homem detido em cumprimento de mandado judicial de busca domiciliária no bairro de Castelão, por posse ilegal de arma e VBG.

Na sua residência foram apreendidas uma arma de fogo proibida do tipo boca bedjo, um cartucho de munição calibre 12 e uma arma branca, elementos com relevância para o processo.

A PN informa ainda que um individuo residente na zona do Brasil, em Achada Santo António, que foi detido em cumprimento de mandado judicial por estar envolvido num crime ocorrido em Março, na zona de Palmarejo ficou em prisão preventiva.

Conforme o comunicado, o suspeito, com dois cúmplices, perseguiu e agrediu violentamente outro indivíduo do sexo masculino nas imediações do Campus de Justiça, colocando-se em fuga após disparar arma de

fogo.

Finalmente, o Tribunal vai julgar em processo sumário, com audiência marcada para daqui a duas semanas, um indivíduo residente em Achadinha Cima foi detido em flagrante delito, quando transportava um animal furtado com intenção de o vender.

O animal foi apreendido e devolvido ao legítimo proprietário.