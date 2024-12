Suspeitos de tentativa de homicídio ficam em prisão preventiva

O Tribunal da Comarca da Praia decretou prisão preventiva a dois homens suspeitos de tentativa de homicídio e de detenção de arma de foco no bairro de Tira Chapéu.

Segundo um comunicado da Polícia Judiciária, os homens foram detidos através da Secção de Investigação de Crimes Contra Pessoas, no âmbito do cumprimento de mandados de detenção e buscas domiciliárias.

A tentativa de homicídio ocorreu no dia 13 de Julho deste ano, contra um indivíduo do sexo masculino no bairro de Tira Chapéu.

As buscas, entretanto, foram realizadas no Tira Chapéu e Terra Branca, zonas onde residem os suspeitos.

Durante a operação, a PJ apreendeu uma pistola semiautomática de calibre 40, com nove munições do mesmo calibre, além de nove telemóveis, 51.427 escudos em dinheiro, 0,303 gramas de MDA (droga sintética), e 1.102,716 gramas de cocaína.