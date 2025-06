Suspeito homicídio de nigeriano na Boa Vista fica em prisão preventiva

Um homem de 28 anos, de nacionalidade cabo-verdiana, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) da Boa Vista, por suspeita da prática de um crime de homicídio simples, tendo-lhe sido decretada a prisão preventiva.

Segundo o comunicado emitido hoje pela PJ, na passada terça-feira, 24, o Comando Regional da Polícia Nacional da Boa Vista comunicou ao Departamento de Investigação Criminal local que um indivíduo havia sido encontrado sem vida no interior de uma residência situada na zona do Bairro Boa Esperança.

No seguimento da denúncia, os inspetores deslocaram-se ao local e encontraram o corpo de um homem no 1.º andar da casa.

A vítima, um cidadão de nacionalidade nigeriana, de 40 anos, apresentava sinais evidentes de morte violenta, resultante da intervenção de terceiros com recurso a arma branca.

Com base nas diligências realizadas e nos elementos recolhidos no local, a Polícia Judiciária solicitou ao Ministério Público a emissão de um mandado de detenção fora de flagrante delito, tendo posteriormente identificado e localizado o suspeito.

O homem foi detido e, após o primeiro interrogatório judicial no Tribunal da Comarca da Boa Vista, foi-lhe aplicada a medida de prisão preventiva. O arguido deverá aguardar os próximos trâmites do processo na Cadeia Regional do Sal.