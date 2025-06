Tribunal decreta prisão preventiva para suspeito de roubo à mão armada na cidade da Praia

O Tribunal da Comarca da Praia decretou prisão preventiva para um jovem de 20 anos, suspeito de participação num assalto à mão armada ocorrido em Março deste ano, num estabelecimento comercial na zona norte da capital.

A medida de coação foi aplicada esta quarta-feira, 18, após o primeiro interrogatório judicial, segundo informou esta quinta-feira, 19, a Polícia Judiciária (PJ).

O suspeito foi detido fora de flagrante delito por aquela força policial, através da Secção de Investigação de Crimes Contra Propriedades (SICP), no âmbito de uma operação desencadeada no dia 17 de Junho, após mandados de busca e detenção emitidos pelo Ministério Público.

De acordo com a PJ, o assalto em questão envolveu o uso de arma de fogo. No mesmo processo, já se encontrava outro indivíduo em prisão preventiva, também por suspeitas de envolvimento no crime. Ambos os arguidos irão aguardar os próximos trâmites processuais na Cadeia Central da Praia.