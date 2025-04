Tribunal aplica prisão preventiva a pai e filho detidos com droga, armas e dinheiro em Ponta d’Água

O Tribunal da Comarca da Praia aplicou prisão preventiva a dois homens, pai e filho, detidos em flagrante na sequência de uma operação da Polícia Judiciária (PJ) no bairro de Ponta d’Água.

Segundo informou a PJ, ambos são suspeitos de envolvimento em crimes de tráfico de droga de alto risco, posse ilegal de arma e conversão ou dissimulação de bens.

A operação, realizada na tarde de sexta-feira, 11, pela Secção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes e Criminalidade Organizada (SCITECO), foi desencadeada no âmbito de um mandado de busca e apreensão domiciliária emitido pelo 1º Juízo Criminal da Comarca da Praia, a pedido do Ministério Público.

Durante a ação, a PJ apreendeu 217,832 gramas de cocaína e 1,987 gramas de cannabis, ambas prontas para venda, além de seis balanças de precisão e materiais utilizados para acondicionamento da droga. Foram igualmente confiscados uma pistola Browning 7,65 mm com carregador e cinco munições, quatro viaturas, uma mota, relógios, anéis, dinheiro nacional no valor de 26.600$00 e quatro dólares norte-americanos.

Os dois detidos, com idades entre 24 e 55 anos, têm antecedentes policiais e condenações por crimes semelhantes.