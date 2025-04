Criminosos roubam dinheiro e bilhetes de espetáculos no Café Sofia, no Plateau

No mês de Março, o Café Sofia, no Plateau, foi alvo de um assalto durante a madrugada. Segundo o gerente do estabelecimento, Júlio Modesto, os criminosos arrombaram a porta do café e tiveram acesso à caixa registadora, de onde levaram cinco mil escudos do fundo de maneio, além de bilhetes para dois espectáculos.

“Fomos assaltados, agora não consigo lembrar a data, mas foi no mês de Março. Arrebentaram a porta, entraram do estabelecimento. Temos câmaras de vigilância e vimos tudo. Dirigiram-se para a caixa e sabiam como abrir a caixa sem arrebentar e levaram o fundo de maneio de cinco mil escudos, roubaram 20 bilhetes do espetáculo de Buguim e 10 bilhetes de outro concerto”, relatou o gerente. O assalto aconteceu por volta de 1h17 da manhã e durou aproximadamente três minutos. O caso foi denunciado às autoridades, mas até o momento, segundo Júlio Modesto, o estabelecimento não recebeu retorno das forças de segurança. “Fizemos a queixa, aumentamos o número de câmaras. Ainda não temos nenhuma resposta da Polícia, a única coisa que sabemos é que o processo já se encontra na Procuradoria-Geral da República. No Plateau está uma onda de assaltos nos estabelecimentos comerciais e essa mesma pessoa que assaltou o Café Sofia já foi identificada noutros assaltos”, revelou. A crescente criminalidade tem causado preocupação entre os comerciantes e Júlio Modesto, que reside no Plateau, diz-se apreensivo diante da falta de medidas concretas para conter os assaltos. “Não sabemos se essa pessoa já foi ou não detida. Estamos um pouco apreensivos. Eu vivo aqui no Plateau, tenho aqui a minha família e todos os dias ao acordar a primeira coisa que faço é questionar se voltei a ser assaltado. As autoridades têm de resolver isso, mesmo que não seja possível resolver tudo, mas têm que estar mais em cima. As coisas têm de se resolver, porque senão estamos a ir numa direção em que não sabemos onde podemos parar”, apelou. O comerciante ainda fez um apelo às autoridades, sublinhando a urgência de respostas concretas e de uma actuação mais eficaz das forças de segurança. “Imagina numa hora ou menos uma pessoa roubar todos os seus bens, algo que trabalhou a vida toda para ter. Isso num lugar tão pequeno e a Polícia não consegue identificar os criminosos e nem prendê-los”, lamentou. De referir que também no mês de Março, a loja de perfumes “Equivalenza”, situada na Rua Pedonal, no Plateau, foi assaltada durante a madrugada e os criminosos levaram uma caixa com perfumes, o dinheiro que estava na caixa, além dos estragos feitos na parede do espaço. Em Achada Santo António, a Livraria Nhô Eugénio, foi assalta na noite de segunda-feira, 1, tendo os criminosos levado 200 pulseiras para o Kriol Jazz Festival 2025, no valor total de 500 mil escudos, e 70 mil escudos em dinheiro.

