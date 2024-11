Três detidos por assalto à mão armada ficam sujeitos a apresentação periódica

A Polícia Judiciária deteve na sexta-feira, 8, na cidade da Praia, dois homens e uma mulher no âmbito da investigação de um assalto à mão armada ocorrido em Janeiro deste ano que apresentados às autoridades judiciais foram sujeitos à medida de coação de apresentação periódica às autoridades.

Segundo um comunicado da PJ divulgado no domingo, 10, os indivíduos, com idades compreendidas entre os 23 e 37 anos, são suspeitos de roubo de aproximadamente um milhão de escudos de uma funcionária de uma empresa prestes a realizar um depósito bancário.

Na operação realizada no dia 8 de Novembro, foi executado um mandado de busca e apreensão, durante o qual foram encontrados 2,226 gramas de cocaína, derivados e 2,20 gramas de canábis, segundo a mesma fonte.

Além de roubo, os três suspeitos foram indiciados pelos crimes de comércio ilícito de armas, tráfico de drogas de alto risco e associação criminosa.

De realssar que, com este caso, dois outros indivíduos estão em prisão preventiva desde Julho, suspeitos de assaltar, no bairro de Achada Grande Frente, frente ao Banco Interatlântico, uma funcionária de uma empresa, quando esta iria depositar um montante de 950 mil escudos do empreendimento onde labora.

Prisão preventiva a dois homens suspeitos de tráfico de drogas

A PJ também informou do domingo que deteve quatro pessoas no início do fim de semana em Achadinha de Meio, Praia, numa operação contra o tráfico de drogas em que dois homens ficaram em prisão preventiva, enquanto duas mulheres foram liberadas sob medida de coação de apresentações semanais.

Conforme refere o comunicado da PJ, os suspeitos foram detidos no âmbito do plano de prevenção e combate ao tráfico de estupefacientes, através da Secção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes e Criminalidade Organizada (SCITECO), efectuada no início deste fim de semana.

Na acção, foram apreendidos 335,414 gramas de cocaína, 0,123 gramas de anfetaminas, uma arma artesanal e um automóvel, além de cerca de 19 mil escudos e duas balanças de precisão.

Quatro indivíduos, todos de nacionalidade cabo-verdiana e com idades entre 19 e 32 anos, foram detidos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas de alto risco em coautoria.