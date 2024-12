Operação Natal e Fim de Ano Seguro: PJ apreende 405 mil escudos, 107g de cocaína e detém 16 pessoas na Praia

A Polícia Judiciária (PJ iniciou na sexta-feira, 13, a operação “Natal e Fim de Ano Seguro” no bairro da Várzea da Companhia, que resultou na apreensão de 405.755 escudos em dinheiro, além de equipamentos eletrónicos e outros materiais com relevância probatória. Foram também recolhidos 107 gramas de cocaína, distribuídos em sacos e fragmentos de plástico, e uma balança de precisão com resíduos da substância.

Segundo informou a força policial, a operação foi conduzida pela Secção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes e Criminalidade Organizada (SCITECO) e contou com o cumprimento de um Mandado de Busca e Apreensão Domiciliária emitido pelo 1º Juízo Crime do Tribunal Judicial da Comarca da Praia, com o apoio da Direcção Central de Investigação Criminal (DCIC) da Polícia Nacional (PN). Durante a operação também foram detidos, em flagrante delito, 16 indivíduos, sendo sete mulheres e nove homens, com idades entre 21 e 56 anos. Os detidos, todos de nacionalidade cabo-verdiana e residentes na Várzea da Companhia, são suspeitos dos crimes de tráfico de drogas de alto risco e conversão ou dissimulação de bens, ou produtos. Os arguidos foram apresentados às autoridades judiciárias na manhã desta segunda-feira, 16 de Dezembro. O Tribunal da Comarca da Praia decretou prisão preventiva para quatro homens, enquanto os restantes foram sujeitos a apresentação periódica às autoridades e interdição de saída do país.

