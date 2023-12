Homem detido com sete quilos de cocaína após voo Bissau-Praia

Um homem de 52 anos foi detido no domingo com sete quilos de cocaína no Aeroporto Internacional da Praia, oriundo de Bissau, anunciou a Rádio de Cabo Verde (RCV).

O detido tem nacionalidade cabo-verdiana e reside em Portugal, tendo sido surpreendido pelas autoridades que encontraram a droga escondida nas bagagens. As autoridades judiciais decretaram prisão preventiva depois de o homem ter sido ouvido em primeiro interrogatório, na segunda-feira.

