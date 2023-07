Mulher detida por tráfico de droga

Suspeita foi detida no aeroporto internacional Cesária Évora, em São Vicente, na posse de cerca de 12 kg de um produto que a PJ supõe tratar-se de cocaína.

Segundo a PJ a mulher, com 40 anos e de nacionalidade cabo-verdiana, foi detida este domingo "na sequência das diligências de prevenção e combate ao tráfico de estupefacientes no referido aeroporto, num voo proveniente do Brasil"

A suspeita encontrava-se "na posse de 12 kg e 480 grama de um produto branco, supostamente, cocaína", acrescenta a PJ em comunicado.

"A detida de nacionalidade cabo-verdiana, vai ser apresentada ao Ministério Público no prazo legal, para ser submetida ao primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medida de coação", conclui a PJ.