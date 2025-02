Polícia Judiciária apreende mais de 500 mil escudos, armas e drogas na Praia

A Polícia Judiciária (PJ), através da Secção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes e Criminalidade Organizada (SCITECO), realizou, no último fim-de-semana, uma operação no bairro de Achadinha, na cidade da Praia, que resultou na detenção de sete indivíduos e na apreensão de uma quantia significativa em dinheiro, drogas, armas e equipamentos electrónicos.

A intervenção, segundo um comunicado da PJ, ocorreu no âmbito do cumprimento de um Mandado de Busca e Apreensão Domiciliária, emitido pelo 1º Juízo Criminal do Tribunal Judicial da Comarca da Praia, e inseriu-se no plano de prevenção e combate ao tráfico interno de estupefacientes.

Durante a operação, foram detidos em flagrante delito sete indivíduos, entre os quais quatro mulheres e três homens, com idades compreendidas entre os 23 e os 43 anos. Os detidos são suspeitos de envolvimento em crimes relacionados com o tráfico de drogas de alto risco, conversão, transferência ou dissimulação de bens ou produtos, bem como crimes relacionados com armas, em coautoria.

No decurso da intervenção policial, a PJ apreendeu 508.127$00 (quinhentos e oito mil, cento e vinte e sete escudos) em dinheiro, diversos equipamentos electrónicos e uma quantidade significativa de droga. Foram encontrados 217,625 gramas de cocaína, distribuídos em saquetas e fragmentos de plástico, uma balança de precisão com resíduos da substância e materiais utilizados no acondicionamento de drogas.

No que respeita ao armamento, a PJ apreendeu duas pistolas de calibre 6,35 mm, duas munições do mesmo calibre, quatro munições de calibre 9mm e dois cartuchos de calibre 12 mm. Além disso, foram encontrados armamentos de fabrico artesanal, conhecidos localmente como "boca bedjo".

Os detidos foram presentes às autoridades judiciais na tarde de segunda-feira e na manhã de terça-feira, 11 de Fevereiro, para o primeiro interrogatório, no qual foram determinadas as medidas de coibição adequadas a cada um dos suspeitos.

O Tribunal da Comarca da Praia determinou apresentação periódica às autoridades e interdição de saída do país, assim, os arguidos aguardam, sob essas medidas, os ulteriores trâmites do processo. As investigações da SCITECO prosseguem