Jovem fica em prisão preventiva por suspeitas de receptação e tráfico de droga em São Vicente

O Tribunal da Comarca de São Vicente aplicou prisão preventiva a um jovem de 20 anos, residente na localidade de Ribeira de Craquinha, suspeito de crimes de receptação e tráfico de droga.

Segundo informou a Polícia Judiciária (PJ), esta quarta-feira, a medida foi tomada ontem, após o primeiro interrogatório judicial do arguido, que tem dupla nacionalidade cabo-verdiana e senegalesa.

A detenção ocorreu na sequência de uma diligência levada a cabo na terça-feira anterior, pelo Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM), através da Brigada de Combate ao Banditismo (BCB), da Polícia Judiciária.

A operação foi realizada no âmbito de um mandado de busca, revista e apreensão, emitido pelo Tribunal a pedido do Ministério Público, tendo resultado na apreensão de elementos relevantes e na detenção do suspeito.

O arguido irá aguardar os próximos trâmites processuais na Cadeia Central de São Vicente, segundo a mesma fonte.