Tribunal de São Vicente impõe apresentação periódica a suspeito de vários assaltos

O Tribunal Judicial da Comarca de São Vicente determinou a medida de coação de apresentação periódica semanal a um homem de 28 anos, suspeito de estar envolvido em vários assaltos na região.

Segundo um comunicado da Polícia Judiciária divulgado hoje, o homem foi detido na noite de domingo, 15, através da Brigada de Combate ao Banditismo, com a colaboração da Polícia Nacional.

O suspeito de 28 anos é natural da Freguesia de Nossa Senhora da Luz e residente na localidade de Ribeira de Craquinha.

Ainda conforme a mesma fonte, a actuação da PJ vem na sequência do cumprimento de um mandado de detenção Fora de Flagrante Delito emitido pelo Ministério Público, no qual o arguido é fortemente indiciado da prática do Crime de furto qualificado em várias residências situadas nas localidades de Chã de Marinha, Ribeira de Julião, Lazareto e Ribeira de Craquinha.