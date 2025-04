Tribunal impõe afastamento e proibição de contacto a suspeito de maus-tratos à mãe

O Tribunal da Comarca de São Vicente aplicou como medidas de coação o afastamento da residência da vítima e a proibição de contacto com a mesma a um homem de 50 anos, suspeito de maus-tratos físicos e psicológicos à sua mãe.

Segundo informou a Polícia Judiciária, a detenção do suspeito foi efectuada na quarta-feira, 9, pela Brigada de Investigação de Crimes Contra Pessoas (BICCP) do Departamento de Investigação Criminal (DIC) do Mindelo, no âmbito de diligências em curso relacionadas com o crime de maus-tratos a ascendente.

A operação foi realizada em cumprimento de um mandado de detenção fora de flagrante delito, emitido pelo Ministério Público.

De acordo com a mesma fonte, a investigação apurou que o indivíduo residia com a mãe, na casa desta, onde a sujeitava a agressões físicas e abusos psicológicos. Após ser presente ao tribunal para o primeiro interrogatório, o juiz decidiu afastamento da residência da vítima e a proibição de contacto com a mesma.