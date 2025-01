Mulher 40 anos detida por suspeita de homicídio agravado de idosa de 89 anos em São Vicente

A Polícia Judiciária avançou hoje que deteve, por intermédio da Brigada de Investigação de Crimes Contra Pessoas (BICCP), na quinta-feira, 9, uma mulher de 40 anos, natural de Santiago e residente em São Vicente acusada de envolvimento no homicídio agravado de uma idosa de 89 anos, ocorrido no dia 14 de Novembro de 2024, na zona de Fonte Meio – Maderalzinho, dentro da residência da vítima.

Num comunicado de imprensa, a PJ informou que a detenção foi realizada em cumprimento de um Mandado de Detenção solicitado pelo Ministério Público, além de Mandados de Revista, Busca e Apreensão emitidos pelo Tribunal Judicial da Comarca de São Vicente.

Segundo a mesma fonte, a suspeita, que reside na zona de Espia e trabalha como diarista, foi capturada no âmbito das investigações conduzidas pela Polícia Judiciária.

Após ser apresentada às autoridades judiciárias para o primeiro interrogatório, o Tribunal da Comarca de São Vicente determinou como medida de coação a interdição de saída do país, obrigando a arguida a permanecer no território enquanto prosseguem os trâmites do processo.

O caso segue sob investigação da Brigada de Investigação de Crimes Contra Pessoas.