Tribunal aplica apresentação periódica a suspeito de tráfico de droga

O Tribunal da Comarca de São Vicente determinou a aplicação da medida de coação de apresentação periódica às autoridades a um homem de 37 anos, detido pela Polícia Judiciária (PJ) na localidade de Cruz João Évora, em São Vicente, por suspeita de tráfico de droga.

Segundo comunicou a Polícia Judiciária, a detenção ocorreu no âmbito de uma operação conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM), através da sua Brigada de Investigação de Tráfico de Estupefacientes (BITE), que executou um Mandado de Busca, Revista e Apreensão na sexta-feira, 7.

O homem, natural de São Vicente e sem ocupação profissional, era investigado pelo crime de tráfico de estupefacientes.

Ainda segundo informações da PJ, as investigações apontam que o suspeito atuava em conjunto com outro indivíduo encontrado no local da busca, um espaço com acesso blindado por uma porta de chapa, onde se realizava venda e consumo de droga. Durante a operação, foram apreendidas pedras de cocaína, uma quantia em escudos e outros objectos relevantes para a investigação.