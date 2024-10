Operação Epicentro da PJ detém 5 suspeitos em flagrante por tráfico de drogas em São Vicente

A Polícia Judiciária (PJ), por meio do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM), deteve na tarde desta quarta-feira, 17, na zona de Campim, cinco indivíduos de nacionalidade cabo-verdiana suspeitos de tráfico de drogas.

Conforme informou a PJ, os homens foram detidos no âmbito de uma operação conjunta com a Polícia Nacional, em seguimento da operação denominada "Epicentro" e do plano de combate ao tráfico de drogas na ilha de São Vicente.

Entre os detidos, três já haviam sido presos anteriormente durante a "Operação Epicentro" em Junho deste ano, sendo que dois deles estavam sob medida de coação de apresentação periódica semanal às autoridades.

Durante a operação, que incluiu o cumprimento de mandados de busca, revista e apreensão, foram realizadas quatro buscas em residências, resultando na apreensão de 112 gramas de cannabis, 1,5 gramas de cocaína, 24 mil escudos em dinheiro, uma motocicleta, perfumes, sapatos, materiais eléctricos e diversos objectos de interesse para a investigação.

Os suspeitos, com idades entre 24 e 34 anos, são suspeitos de crimes de tráfico de estupefacientes e receptação.

A operação faz parte de uma investigação que já resultou em cinco prisões preventivas entre Junho e Agosto, incluindo uma mulher e quatro homens, de acordo com a mesma fonte.

Os detidos serão apresentados às autoridades judiciais competentes para o primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação.