Detida mãe de recluso por liderar esquema de comércio ilícito de armas dentro da cadeia de São Martinho

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na sexta-feira, 30 de Maio, uma mulher suspeita de estar por detrás de um esquema de introdução de armas brancas na Cadeia Central de São Martinho, na cidade da Praia. A detenção, realizada pela Secção de Investigação de Crimes Contra Pessoas (SICCP), surge no seguimento das investigações relacionadas com um caso ocorrido a 6 de Março, quando uma jovem foi apanhada em flagrante na posse de armas brancas durante uma revista antes da visita aos reclusos.

Segundo a PJ, a mulher agora detida, de nacionalidade cabo-verdiana e com 44 anos, é mãe de um recluso e terá ordenado a entrega das armas ao filho com o auxílio da namorada deste. A jovem cúmplice foi detida no momento em que tentava introduzir os objectos cortantes no estabelecimento prisional e encontra-se, desde então, em prisão preventiva.

Os mandados de busca domiciliária e de detenção fora de flagrante delito foram promovidos pelo Ministério Público e executados pela Polícia Judiciária com autorização do Tribunal da Comarca da Praia. Como medidas de coação, a mãe do recluso ficou obrigada a apresentar-se periodicamente às autoridades, tendo em conta que é responsável pelo cuidado de três crianças. O filho permanece preso, aguardando os trâmites do julgamento.

A investigação continua em curso, com o objectivo de apurar todos os contornos do alegado esquema de tráfico de armas dentro da prisão, o que levanta sérias preocupações quanto à segurança interna da cadeia e à eficácia dos mecanismos de controlo.

Dois jovens detidos em São Vicente

Ainda no âmbito da actuação da Polícia Judiciária, foi anunciada a detenção de dois jovens, um do sexo masculino e outro do sexo feminino, na cidade do Mindelo, ilha de São Vicente, por suspeita de agressão sexual com penetração contra um jovem do sexo masculino.

As detenções foram efectuadas pela Brigada de Investigação de Crimes Contra as Pessoas (BICCP), no âmbito de um processo-crime em curso. Os suspeitos, com idades entre os 16 e os 18 anos, foram detidos fora de flagrante delito mediante mandados promovidos pelo Ministério Público.

Ambos os jovens foram presentes ao Tribunal da Comarca de São Vicente, que lhes aplicou a medida de coação de interdição de saída do país. As diligências de investigação prosseguem sob responsabilidade da Polícia Judiciária.