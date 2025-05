​PJ detém nove homens e apreende droga, arma, dinheiro e bens em São Vicente

A Polícia Judiciária (PJ) em São Vicente deteve nove homens e apreendeu droga, uma arma de fogo, uma viatura, mobiliário e dinheiro, durante uma operação realizada na noite de quinta-feira, nas localidades de Fonte Inês e Bela Vista. A informação foi divulgada este sábado pela força policial.

De acordo com a PJ, a operação, conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal do Mindelo, resultou na detenção de sete indivíduos na zona de Fonte Inês e dois em Bela Vista, todos suspeitos da prática dos crimes de tráfico de droga e receptação.

A acção foi realizada no âmbito do cumprimento de mandados de busca, revista e apreensão domiciliária, emitidos pelo Ministério Público. A operação foi presidida por magistrados e contou com a colaboração da Polícia Nacional.

“Os detidos estavam a ser investigados há algum tempo por esta polícia, por serem suspeitos de tráfico de estupefacientes, tendo, alegadamente, estabelecido pontos de venda de droga nas zonas visadas”, refere o comunicado.

Durante a operação, foram apreendidas pedras e pó de cocaína, uma certa quantidade de cannabis, metanfetaminas, dinheiro em numerário, uma arma de fogo da marca STAR, calibre 6.35 mm, nove munições de calibre .22 e uma viatura.

“Foram ainda apreendidos um conjunto de sofás e uma coluna de som da marca JBL, presumivelmente produtos de receptação, entre outros itens com relevância probatória para a investigação”, acrescenta a nota.

Os nove detidos, com idades compreendidas entre os 30 e os 57 anos, foram presentes às autoridades judiciárias competentes este sábado, 10 de Maio, para o primeiro interrogatório judicial.

O Tribunal da Comarca de São Vicente decretou a medida de coacção mais gravosa — prisão preventiva — a três dos detidos. A cinco foi aplicada a obrigação de apresentações periódicas às autoridades policiais, bem como a interdição de saída do país. O último detido, o mais jovem, foi libertado sem qualquer medida de coacção.

Os arguidos deverão aguardar, sob estas medidas, os ulteriores trâmites processuais. A Polícia Judiciária garante que a investigação prossegue.