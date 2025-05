​Director da PJ pede reforço de meios para combater criminalidade “cada vez mais sofisticada”

O reforço do combate ao crime transnacional organizado, que ocorre principalmente no mar, implica um forte investimento na Polícia Judiciária. Palavras do Director Nacional da força policial, Manuel da Lomba, que discursou esta manhã na cerimónia de abertura oficial das comemorações dos 32 anos da PJ, realizada em São Vicente.

O responsável chama a atenção para uma criminalidade cada vez mais sofisticada, desde o tráfico de droga e de pessoas, à cibercriminalidade e lavagem de capitais. “A nível dos recursos humanos, tecnológicos, equipamentos, em várias ordens, há necessidades na Polícia Judiciária. Por isso, nós apelamos um investimento forte a nível da Polícia Judiciária para que possamos combater o crime transnacional, o crime organizado. Cada vez o crime é mais sofisticado, desde lavagem de capitais, tráfico de drogas, cibercriminalidade, tráfico de pessoas, tráfico de armas, há vários tipos de crime que acontecem, principalmente nos nossos mares, porque nós somos um país arquipelágico, nós somos um território descontínuo e nós estamos cercados por mar. Então, nós temos que fazer, primeiro de tudo, a nossa segurança marítima e isso requer também necessidade de recursos humanos, P de recursos materiais e claramente tem que haver mais investimento na Polícia Judiciária”, defende. O Director Nacional da Polícia Judiciária afirma que o tráfico de droga tem sido, desde o início, um crime que frequentemente antecede o branqueamento de capitais, o que coloca qualquer país numa situação delicada. Sublinha que não se trata de uma responsabilidade exclusiva do Estado — que tem o dever de garantir a segurança de todos os cidadãos —, mas sim de toda a sociedade. “Cabo Verde e a Polícia Judiciária não podem ser considerados um oásis. Combater o crime é responsabilidade de todos, não é apenas da Polícia Judiciária, não é apenas da Polícia Nacional, não é apenas do Ministério Público ou da Magistratura Judicial. É de todos. Cada cidadão tem essa responsabilidade”, afirma. A Polícia Judiciária completa 32 anos no próximo dia 12 de Maio. A instituição foi criada a 31 de Dezembro de 1978, tendo sido formalmente instalada a 12 de Maio de 1993. A Direcção Nacional da PJ sublinha que, ao longo de mais de três décadas, a instituição tem sido um pilar essencial na prevenção e investigação criminal, bem como no apoio à administração da justiça, com contributos relevantes no combate à criminalidade grave, complexa, organizada e transnacional. O evento realizado hoje, em São Vicente, incluiu um painel subordinado ao tema “Segurança Marítima – Perspectivas Operacional e Penal”.

