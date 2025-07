​Polícia Judiciária em São Vicente detém três suspeitos de furto e roubo

A Polícia Judiciária (PJ) em São Vicente anuncia a detenção de três indivíduos, todos suspeitos da prática de crimes de furto qualificado e roubo na via pública. Um deles ficou em prisão preventiva.

De acordo com um comunicado emitido este sábado pela força policial, as detenções ocorreram na tarde desta sexta-feira.

A operação decorreu no cumprimento de mandados de busca e apreensão emitidos pelo Juízo Criminal do Tribunal da Comarca de São Vicente, promovidos pelo Ministério Público, e incidiu sobre três residências. Durante as buscas, foram detidos dois homens em flagrante delito ou em cumprimento de mandado, além de um terceiro indivíduo detido posteriormente.

Segundo a PJ, entre os detidos destaca-se um jovem de 25 anos, residente na zona de Fernando Pó, apanhado em flagrante a portar uma quantidade de 7,26 gramas de haxixe, quatro munições — duas reais e duas de salva — e cerca de 200 mil escudos em moeda nacional, além de diversas quantias em moedas estrangeiras (reais, riyals, meticais e dólares). Este indivíduo está indiciado pela prática continuada de vários crimes de furto qualificado e ficou sujeito a prisão preventiva decretada pelo tribunal.

Outro jovem, de 21 anos, residente em Ribeira de Craquinha, foi detido em cumprimento de mandado, fora de flagrante delito. Também ele está fortemente indiciado pela prática continuada de múltiplos crimes de furto qualificado, mas, após o interrogatório, não lhe foram aplicadas medidas de coação.

O terceiro detido, um homem de 42 anos, residente na zona do Campim, foi igualmente capturado em cumprimento de mandado, fora de flagrante delito, suspeito de crimes de roubo na via pública. Para este arguido foi decretada a medida de apresentações periódicas às autoridades policiais.

Os três detidos, todos naturais da ilha de São Vicente, foram apresentados às autoridades judiciárias competentes para o primeiro interrogatório judicial. Os suspeitos aguardam os próximos passos processuais sob as medidas de coação decretadas.