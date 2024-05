PN apreende 117 munições de Boca Bedju no Porto da Praia

A Polícia Nacional, através do Comando da Secção Fiscal da Praia, apreendeu no passado dia 24, 117 munições calibre 12/70, normalmente utilizadas em armas de fabrico artesanal "Boca Bedjo", e um machado durante uma inspecção física de um volume no Porto da Praia, em Achada Grande Trás, proveniente de Lisboa, Portugal.

Segundo informou hoje a PN, as munições foram encontradas dissimuladas junto a outros artigos. Uma mulher foi detida e apresentado ao Ministério Público. Foi-lhe aplicada a medida de coação de apresentação periódica às autoridades, enquanto aguarda o desenrolar do processo.

