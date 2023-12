PN apreende uma arma de fogo e 237 munições no Porto da Praia

O Comando da Secção Fiscal apreendeu, no passado dia 7, uma arma de fogo com o respectivo carregador e 237 munições na sequência de uma peritagem de um volume de pequenas encomendas, proveniente dos Estados Unidos da América, no Porto da Praia.

Segundo um comunicado da Polícia Nacional, a arma de fogo e as munições estavam dissimuladas em embalagens em detergente e sabão. Na sequência a polícia, também, apreendeu divisas (dólares) que se encontravam no interior de roupas e caixas, provenientes do mesmo volume. A mesma fonte refere que foi levantado auto de notícia, com identificação do destinatário que abandonou o referido volume, para ser remetido às autoridades judiciarias competentes.

