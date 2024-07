Português detido no Porto da Praia por tráfico internacional de armas

Um homem, de origem cabo-verdiana e com nacionalidade portuguesa, foi detido no Porto da Praia por tráfico internacional de armas ao tentar introduzir 585 munições no país, anunciou hoje a polícia.

A Polícia Nacional (PN) avançou, em comunicado, que o homem, de 48 anos, com permissão de residência na Suíça e em Cabo Verde, foi detido na sequência de uma operação de desconsolidação de um contentor, proveniente de Lisboa, onde foram encontradas 585 munições. Durante a operação, a PN, em conjunto com a Alfândega da Praia, apreendeu um veículo automóvel onde estavam as munições, de calibres 12 e 36 milímetros, normalmente utilizadas em armas de fabrico artesanal, denominadas de “boca bedjo”. O suspeito vai ser apresentado às autoridades judiciais ainda hoje para conhecer as medidas de coação. A PN avançou que desde o início do ano já apreendeu um total de 1.575 munições no Porto da Praia importadas ilegalmente da Europa. A introdução ilegal de armas no país tem sido tema de debate devido a vários crimes registados, sobretudo na Praia. Em Junho do ano passado, o Governo lançou uma nova campanha de entrega voluntária de armas e munições, quase 10 anos depois de iniciativa semelhante, mas apenas para armas. Há um ano, entrou em vigor a nova lei de armas em Cabo Verde, que vai permitir o reforço da regulação, do controlo e da punição. A nova lei contém penalizações mais pesadas à detenção ilegal de armas de fogo e ligeiras, apertando sobretudo a posse de armas brancas, que tal como as de fogo e munições continuam a ser apreendidas praticamente todos os dias pelas autoridades policiais.

