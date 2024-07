Guarda Fiscal intercepta 6.510 comprimidos, armas subaquáticas e medicamentos no porto e aeroporto da Praia

A Polícia Nacional, através do Comando da Secção Fiscal da Praia, apreendeu num dos armazéns do Porto da Praia em Achada Grande Trás, duas espingardas de pesca subaquática e seis frascos de tabaco para Shisha. No aeroporto da Praia foram interceptados 6.510 comprimidos de várias marcas.

Num comunicado divulgado hoje, a PN informa que as apreensões ocorreram nos dias 12 e 13 de Julho. As espingardas de pesca subaquática e os frascos de tabacos foram apreendidos durante uma operação de inspeção de dois volumes provenientes de Lisboa/Portugal. A mesma fonte refere que no dia 13 de Julho, a Guarda Fiscal interceptou 6.510 comprimidos de várias marcas, cuja venda é proibida fora das farmácias, durante uma operação de revisão de bagagens de um voo proveniente de Dakar, Senegal, no Aeroporto Internacional Nelson Mandela. Estas operações resultaram na identificação de três cidadãos cabo-verdianos e um cidadão serra-leonês, com a colaboração da Alfândega da Praia.

