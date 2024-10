Ministério Público investiga possível homicídio negligente no caso da morte de grávida no Hospital Agostinho Neto

Ministério Público abre instrução no caso da morte de grávida que morreu e de corpo de bebé que desapareceu no Hospital Agostinho Neto. Morte de grávida no Sal não vai ser investigada por se dever a "circunstâncias alheias à actuação dos profissionais de saúde que prestaram todos os cuidados à malograda"

O Ministério Público vai investigar a morte de uma grávida no Hospital Agostinho Neto ocorrida no passado dia 26 de Setembro. Segundo o comunicado há suspeitas de “crime de homicídio negligente”.

No passado dia 29 a administração do Hospital Universitário Agostinho Neto o falecimento de Tatiana Isabel Moreira, grávida de 38 semanas e dois dias, ocorrido durante o parto no dia 26 e anunciou a abertura de um inquérito conduzido por uma equipa independente. O objectivo é “apurar todas as circunstâncias e eventuais responsabilidades” associadas ao caso destacou a administração da unidade hospitalar.

Já no caso do corpo do bebé que desapareceu das instalações do mesmo hospital foi ordenada a abertura de Instrução por crime de atentado contra integridade de cadáver”, e, por isso “ordenou a exumação”.

Ontem, em conferência de imprensa, Hirondina Borges, directora clínica do HAN disse que no “hospital, temos um protocolo para fazer o sepultamento de peças anatómicas, nados mortos e placentas” e que o corpo do bebé “nunca esteve desaparecido”.

Segundo a Lusa, no passado dia 11, as autoridades e familiares identificaram o corpo do bebé, após exumação, no cemitério da Praia.

Quanto à morte de uma grávida no Hospital Ramiro Figueira, no Sal, no dia 1 de Outubro, o Ministério Público anunciou que após a “recolha e análise de um conjunto de elementos e documentos com relevância, nomeadamente, recolha de documentos médicos na posse do referido hospital e dos familiares da vítima, apurou-se que a morte desta se deveu a circunstâncias alheias à actuação dos profissionais de saúde que prestaram todos os cuidados à malograda, sendo que, ainda, no âmbito das diligencias preliminares e, perante o Ministério Público, os familiares da malograda declararam que no Hospital Dr.º Ramiro Figueiras, tudo fizeram para salvar a vida da mesma”.