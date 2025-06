Hospital Agostinho Neto inaugura primeiro laboratório público de eletroforese em Cabo Verde

O Hospital Universitário Agostinho Neto (HUAN) inaugurou hoje o primeiro laboratório público de eletroforese em Cabo Verde, destinado ao diagnóstico de doenças hematológicas e imunológicas.

O laboratório vai permitir diagnosticar doenças como a anemia falciforme, as talassemias, e mieloma, entre outras condições oncológicas, renais e hepáticas.

Segundo a médica hematologista e directora do Banco de Sangue do HUAN, Linete Fernandes, em declarações à imprensa, até agora esses exames não eram realizados no país, o que obrigava o envio de amostras para Portugal.

“Até o momento, a anemia falciforme, por exemplo, é uma doença genética, a pessoa nasce com ela, mas o diagnóstico é feito muitas vezes tardio, porque até quando aparecerem os sintomas, é que começamos a colocar a hipótese que seja a anemia falciforme e solicitar o exame”, lembrou.

“A partir de agora, já pode ser solicitado muito antes, porque já temos aqui disponível o aparelho para fazer o exame. E quanto mais cedo for feito o diagnóstico, melhor seria a conduta em relação ao tratamento e prognóstico do paciente” destacou.

Por sua vez, o presidente do conselho administrativo do HUAN, Evandro Monteiro, sublinhou que a criação do laboratório surge da necessidade de reforçar as capacidades instaladas do hospital, tanto na vertente clínica como na investigação e ensino.

Adiantou ainda que o HUAN está a trabalhar com outras estruturas do país para permitir colheitas centralizadas, assegurando que os cidadãos noutras ilhas também possam beneficiar do serviço de forma equitativa.

Segundo disse, o laboratório de análises do hospital realizou mais de 1,3 milhões de exames em 2024, e a prioridade agora é reduzir o tempo de resposta, sobretudo em casos não urgentes, sem comprometer a qualidade.

A unidade já se encontra em funcionamento para uso interno, e começará a receber pedidos de outros serviços de saúde ainda esta semana.