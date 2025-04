Semáforo vandalizado no Plateau será substituído, garante CMP

A Câmara Municipal da Praia esclareceu hoje que o semáforo do Plateau está inoperacional desde Julho de 2024 devido a um acto de vandalismo que destruiu por completo o sistema de controlo. A autarquia afirma estar a preparar um processo para a aquisição de um novo equipamento, mais moderno, a ser adquirido no exterior.

Num comunicado divulgado na página do Facebook, a autarquia afirmou que o esclarecimento surge na sequência de várias publicações nas redes sociais que questionavam o motivo da sua inatividade.

A CMP aponta que o equipamento deixou de funcionar no dia 18 de Julho de 2024 e que uma equipa técnica foi de imediato mobilizada para averiguar e resolver o problema, mas constatou-se que a caixa de comando do semáforo havia sido vandalizada, danificando por completo o sistema de controlo.

A CMP informa ainda que, devido à antiguidade do sistema, o equipamento danificado não se encontra disponível no mercado cabo-verdiano, sendo necessário adquirir novo material no exterior, o que implica elevados custos financeiros para os cofres municipais.

Neste momento, a autarquia está a preparar um processo para a aquisição de um novo sistema semafórico, mais moderno.